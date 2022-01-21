Полиция Екатеринбурга начала проверку после откровенной фотосессии на фоне храма

После того, как СМИ сообщили о полуобнаженной фотосессии девушек на фоне храма в Екатеринбурге, полиция начала проверку.

Фотографии делались из отеля в центре города. На данный момент личности моделей уже известны, однако пока их не опрашивали, сообщает ЕАН со ссылкой на информированный источник. По его мнению, моделям ничего не грозит, поскольку отсутствует состав хулиганства. Они ведь где-то фотографировались, а не в общественном месте,отметил источник. Проверкой занимаются сотрудники отдела № 5. Напомним, ранее владелец сети апартаментов обвинил блогершу в оскорблении чувств верующих из-за того, что она и другая девушка сфотографировались на фоне города, а также в кадр попадал храм Большой Златоуст. Полуголые модели сделали фотографии на фоне храма в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter