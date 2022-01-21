Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге

В тот день неизвестный гражданин, управляя Honda Fit, около 18.37 ехал по дублеру Сибирского тракта со стороны Екатеринбурга и сбил мужчину, направляющегося по дороге в попутном направлении. Все произошло в направлении микрорайона «Компрессорный». От полученных травм гражданин скончался на месте, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.