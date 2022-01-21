Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге

Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
Сегодня, 22:52ОбществоФото: 1MI
Сотрудники полиции ищут свидетелей ДТП, в котором скончался пешеход. Инцидент случился 28 декабря 2021 декабря.

В тот день неизвестный гражданин, управляя Honda Fit, около 18.37 ехал по дублеру Сибирского тракта со стороны Екатеринбурга и сбил мужчину, направляющегося по дороге в попутном направлении. Все произошло в направлении микрорайона «Компрессорный». От полученных травм гражданин скончался на месте, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщить любую информацию об аварии можно по телефону 8 (343) 354-59-12.

Напомним, в Екатеринбурге суд поставил точку в деле Владимира Васильева, 4 августа 2019 года устроившего ДТП с двумя погибшими на улице Малышева. Мужчина добился смягчения приговора.

Сюжеты:
Екатеринбург
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