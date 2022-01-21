Штрафом в 10 тысяч за нелегальный алкоголь отделался хозяин рюмочной в Тагиле

Рюмочная в Тагиле оштрафована за нелегальный алкоголь

Штраф в сумме 10 тысяч рублей назначен хозяину рюмочной на улице Орджоникидзе, 18 в Нижнем Тагиле. Он продавал алкогольную продукцию без необходимых документов.

Сотрудники полиции провели проверку заведения в октябре 2021 года. В ходе рейда было выявлено, что в закусочной продается алкоголь без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота. По ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ может быть назначен административный штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции. Из материалов дела видно, что правонарушение совершено предпринимателем намеренно. Доказательств того, что он принял меры для соблюдения требований законодательства в материалах дела не имеется, сообщается в решении Арбитражного суда Свердловской области. Также судья не усмотрел оснований для назначения предупреждения вместо штрафа, так как из-за правонарушения возникает угроза причинения вреда жизни и здоровью людей. В результате хозяину рюмочной назначен штраф в 10 тысяч рублей. Вся изъятая алкогольная продукция отправится на уничтожение. Напомним, предпринимательница из Нижнего Тагила получила штраф в 30 тысяч рублей за продажу 594 литров незаконного алкоголя в коллективном саду УВЗ «Солнечный». 594 литра незаконного алкоголя изъяты из магазина в коллективном саду Нижнего Тагила

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