Штрафом в 10 тысяч за нелегальный алкоголь отделался хозяин рюмочной в Тагиле

Штрафом в 10 тысяч за нелегальный алкоголь отделался хозяин рюмочной в Тагиле
Штрафом в 10 тысяч за нелегальный алкоголь отделался хозяин рюмочной в Тагиле
Сегодня, 20:07ОбществоФото: 1MI

Рюмочная в Тагиле оштрафована за нелегальный алкоголь

Штраф в сумме 10 тысяч рублей назначен хозяину рюмочной на улице Орджоникидзе, 18 в Нижнем Тагиле. Он продавал алкогольную продукцию без необходимых документов.

Сотрудники полиции провели проверку заведения в октябре 2021 года. В ходе рейда было выявлено, что в закусочной продается алкоголь без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота.

По ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ может быть назначен административный штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции.

Из материалов дела видно, что правонарушение совершено предпринимателем намеренно. Доказательств того, что он принял меры для соблюдения требований законодательства в материалах дела не имеется, сообщается в решении Арбитражного суда Свердловской области.

Также судья не усмотрел оснований для назначения предупреждения вместо штрафа, так как из-за правонарушения возникает угроза причинения вреда жизни и здоровью людей. В результате хозяину рюмочной назначен штраф в 10 тысяч рублей. Вся изъятая алкогольная продукция отправится на уничтожение.

Напомним, предпринимательница из Нижнего Тагила получила штраф в 30 тысяч рублей за продажу 594 литров незаконного алкоголя в коллективном саду УВЗ «Солнечный».

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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