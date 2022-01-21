Сквер, зона прогулок и парк вошли в список на голосование по благоустройству в Тагиле

Сквер, пешеходная зона и парк оказались в списке территорий, которые вынесут на рейтинговое голосование по благоустройству в 2023 году в Нижнем Тагиле.

Такое решение было принято по итогам заседания общественной комиссии. Благоустройство будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Территории для благоустройства отбираются в соответствии с утвержденным планом. С 26 ноября по 10 декабря 2021 года администрация собирала предложения от горожан и компаний по территориям. Всего поступило 11 предложений. В ходе проведенных общественных обсуждений в тройку лидеров вошли сквер «Нижне-Выйский» на улице Верхняя Черепанова, пешеходная зона в районе Черноисточинского шоссе от дома № 19 до проезда до дублера улицы, а также парк на Руднике имени III Интернационала. Чтобы определить победителя, который получит финансирование из федерального бюджета, с 1 марта по 1 апреля 2022 года будет организовано еще одно голосование среди тагильчан, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. По словам заместителя главы города Вячеслава Горячкина, получение финансирования на проект будет зависеть от горожан, так как за него должны будут проголосовать не менее 15% жителей города.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter