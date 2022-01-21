В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ходе капремонта ГДДЮТ

О том, как продвигаются ремонтные работы, также рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. На трех этажах, в залах и кабинетах были закончены демонтажные работы. Теперь рабочие оштукатуривают и шпаклюют стены. Кое-где начата полировка пола, а субоподрядчики занимаются инженерными сетями. На 40% закрыта кровля, осуществляется укладка утеплителя. Также рабочие начали заниматься фасадом.