В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ходе капремонта ГДДЮТ

В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ходе капремонта ГДДЮТ
В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ходе капремонта ГДДЮТ
Сегодня, 20:33ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Контроль за капитальным ремонтом ГДДЮТ продолжает администрация Нижнего Тагила. Выездное совещание провел глава города Владислав Пинаев. Ранее из-за сильных разрушений конструкций было решено проводить дополнительные работы.

По словам Пинаева, главным вопросом стало повышение цен. На данный момент специалисты ищут варианты, как выйти из сложившейся ситуации, какие материалы можно заменить. Однако мэр подчеркнул, что стройка идет согласно графику, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

О том, как продвигаются ремонтные работы, также рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. На трех этажах, в залах и кабинетах были закончены демонтажные работы. Теперь рабочие оштукатуривают и шпаклюют стены. Кое-где начата полировка пола, а субоподрядчики занимаются инженерными сетями. На 40% закрыта кровля, осуществляется укладка утеплителя. Также рабочие начали заниматься фасадом.

Вопросы в ходе ремонта возникают ежедневно. Есть неутепленные места, которые были скрыты, где отсутствует утеплитель или обнаружены сквозные дыры,отметил Васильев.

По его словам, именно из-за этого во дворце было холодно.

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