В Сведловской области засыпали песком более 300 опасных горок

В Сведловской области засыпали песком более 300 опасных горок
В Сведловской области засыпали песком более 300 опасных горок
Сегодня, 17:44ОбществоФото: управление ГИБДД Свердловской области
С начала зимы в Свердловской области выявляют и ликвидируют горки, с которых катаются дети.

Ледяные и снежные горки массово уничтожают на Среднем Урале. Как пояснили в областной ГИБДД, делается это ради безопасности детей. Чтобы никто из них не попал под колеса автомобилей, скатившись под откос на каком-нибудь скользящем предмете. Санки это, блюдце-тюбинг, или что-то другое — принципиальной разницы нет. Если горку вдруг нашли у дороги, приговор один и тот же: ликвидация.

Выявив такой опасный объект, инспекторы ГИБДД принимают меры для его разрушения. Если он находится в зоне ответственности управляющей компании, то в адрес организации вносится представление с тем, чтобы горку огородили, засыпали песком или разрушили с помощью спецтехники. Главное в этом — чтобы дети не попали, не выкатились на проезжую часть.

Один из таких случаев предотвратили в поселке Ачит. Местная малышня каталась с кучи снега, сваленной у дороги после ликвидации последствий метели. Полицейские увидели это, подошли и провели с детьми беседу, дабы они так больше не делали. После чего собственнику дороги пришлось убирать «царь-гору».

Фото: ГИБДД Свердловской области

А в Каменске-Уральском пошли еще дальше. Сотрудники ГИБДД и педагоги в детсаду организовали игровое мероприятие для дошколят. На игровой площадке они построили импровизированную проезжую часть, машины, пешеходный переход и другие фигуры. Дети сразу же заметили горку и сообщили об этом мультяшному персонажу Снеговику, захотевшему с нее покататься. Скат в итоге ликвидировали, дружно засыпав песком.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьдетиполициягоркагоркиопасные горкиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы