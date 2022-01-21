В Сведловской области засыпали песком более 300 опасных горок

С начала зимы в Свердловской области выявляют и ликвидируют горки, с которых катаются дети.

Ледяные и снежные горки массово уничтожают на Среднем Урале. Как пояснили в областной ГИБДД, делается это ради безопасности детей. Чтобы никто из них не попал под колеса автомобилей, скатившись под откос на каком-нибудь скользящем предмете. Санки это, блюдце-тюбинг, или что-то другое — принципиальной разницы нет. Если горку вдруг нашли у дороги, приговор один и тот же: ликвидация. Выявив такой опасный объект, инспекторы ГИБДД принимают меры для его разрушения. Если он находится в зоне ответственности управляющей компании, то в адрес организации вносится представление с тем, чтобы горку огородили, засыпали песком или разрушили с помощью спецтехники. Главное в этом — чтобы дети не попали, не выкатились на проезжую часть. Один из таких случаев предотвратили в поселке Ачит. Местная малышня каталась с кучи снега, сваленной у дороги после ликвидации последствий метели. Полицейские увидели это, подошли и провели с детьми беседу, дабы они так больше не делали. После чего собственнику дороги пришлось убирать «царь-гору». Фото: ГИБДД Свердловской области А в Каменске-Уральском пошли еще дальше. Сотрудники ГИБДД и педагоги в детсаду организовали игровое мероприятие для дошколят. На игровой площадке они построили импровизированную проезжую часть, машины, пешеходный переход и другие фигуры. Дети сразу же заметили горку и сообщили об этом мультяшному персонажу Снеговику, захотевшему с нее покататься. Скат в итоге ликвидировали, дружно засыпав песком.

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