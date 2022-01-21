Юный екатеринбургский экстремал покоряет соцсети трюками на сноуборде

Пятилетний экстремал из Екатеринбурга Степа прославился в Интернете благодаря своим трюкам на сноуборде и скейте. Ребенок как катается на склоне, так и заезжает в сноу-парки.

По словам папы мальчика Владимира, первый раз Степа встал на скейт в 3,5 года по собственному желанию. Перед этим юный уралец уже научился кататься на самокате и велосипед. Папа ребенка занимается программированием, а мама находится в декрете с маленькой дочкой. Мужчина отметил, что когда сын захотел сноуборд, у семьи появилась проблема, поскольку в магазинах не было настолько маленькой доски и снаряжения. В общей сложности покупка всего необходимого обошлась в 20 тысяч рублей. Заниматься спортом Степа начал на Уктусе. Для этого ему оплатили инструктора, а своими силами мальчик начал кататься спустя три недели. Осваивать трюки ребенок начал в прошлом сезоне, пишет «КП-Екатеринбург». Он обожает сноуборд за экстрим, за то, что можно разогнаться, скатиться с препятствия, въехать на трамплины,отметил Владимир. На данный момент на аккаунт сноубордиста подписано 432 человека. Отец отмечает, что ролики не постановочные. Цели прославиться нет, семья просто записывает процесс тренировки. Спортом Степа занимает столько, сколько считает нужным.

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