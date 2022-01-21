За разбой с ущербом 88 млн участники банды предстанут перед судом в Екатеринбурге

Версия следствия гласит, что в период с мая 2017-го по октябрь 2020 года в общей сложности было совершено восемь нападений. При этом банда соблюдала меры конспирации и тщательно планировала преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Весной 2019 года члены группировки напали на парковке аэропорта Кольцово на мужчину, который перевозил 20 миллионов. Применив оружие, преступники скрылись.