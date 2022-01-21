За разбой с ущербом 88 млн участники банды предстанут перед судом в Екатеринбурге

Версия следствия гласит, что в период с мая 2017-го по октябрь 2020 года в общей сложности было совершено восемь нападений. При этом банда соблюдала меры конспирации и тщательно планировала преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Весной 2019 года члены группировки напали на парковке аэропорта Кольцово на мужчину, который перевозил 20 миллионов. Применив оружие, преступники скрылись.
Банда перестала действовать в 2020 году. Тогда был задержан ее организатор. В общей сложности группировка похитила 88 миллионов рублей.
Напомним, Рагиб Гусейнов стоял у истоков создания преступной группировки. Он входил и в первый, и во второй ее состав. Будучи задержанным, дал признательные показания следствию. Во-многом, это и помогло доказать вину его сообщников.