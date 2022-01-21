За разбой с ущербом 88 млн участники банды предстанут перед судом в Екатеринбурге

За разбой с ущербом 88 млн участники банды предстанут перед судом в Екатеринбурге
За разбой с ущербом 88 млн участники банды предстанут перед судом в Екатеринбурге
Сегодня, 22:43ОбществоФото: 1MI
Уголовное дело четверых мужчин, которые являлись участниками банды, направлено прокуратурой в Свердловский областной суд. Группировка нападала на бизнесменов рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге, перевозивших большие суммы денег.

Версия следствия гласит, что в период с мая 2017-го по октябрь 2020 года в общей сложности было совершено восемь нападений. При этом банда соблюдала меры конспирации и тщательно планировала преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Весной 2019 года члены группировки напали на парковке аэропорта Кольцово на мужчину, который перевозил 20 миллионов. Применив оружие, преступники скрылись.

Банда перестала действовать в 2020 году. Тогда был задержан ее организатор. В общей сложности группировка похитила 88 миллионов рублей.

Напомним, Рагиб Гусейнов стоял у истоков создания преступной группировки. Он входил и в первый, и во второй ее состав. Будучи задержанным, дал признательные показания следствию. Во-многом, это и помогло доказать вину его сообщников.

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