Блинные Нижнего Тагила готовы к наплыву посетителей

Данные были предоставлены четырьмя кафе Нижнего Тагила, специализирующихся на продажеэтого вида выпечки. По их информации, самый дешевый блин вам обойдетсяот 16 до 25 рублей, самый дорогой - от 55 до 90. При этом наестьсядосыта, в зависимости от аппетита, посетитель может одним – тремяблинами.

Конечно, с этим можно поспорить: кто-то скажет, что дома он съедает за один присест около десятка горячих «кругляшей». Но в кафе подают, как правило, блины большего диаметра, чем пекутся на домашних сковородах, кроме того, с сытными начинками. Причем каждое заведение общественного питания предлагает большое разнообразие начинок, начиная от бананов и заканчивая красной икрой.

Одним из самых богатых «блинных» рационов предлагают в кафе Нижнетагильского торгово-экономического техникума. Только рыбных начинок там готовят три: красная икра (блин с этой начинкой самый дорогой – около 90 рублей), форель и сельдь.

Помимо этого, посетителям предлагается отведать блинчики с мясными, сырными, овощными, творожными и фруктовыми начинками на любой вкус и кошелек. Мы ожидаем большого наплыва посетителей и готовы к нему. В Масленицу обычно поток клиентов вырастает вдвое рассказывает заведующая комбинатом общественного питания техникума Светлана Ефремова.

Другие блинные также ждут увеличения прибыли в эту неделю. Что и говорить, Масленица для них – горячая пора!

Для того, чтобы испечь вкусные блины, пирожки и другую выпечку, нужно купить качественные ингредиенты. Например, как вы выбираете хорошие зерно и муку? По внешнему виду, по запаху, по консистенции, и, конечно, по фирме-производителю. Не стоит гнаться за дешевизной и покупать продукты подозрительного вида.