Блинные Нижнего Тагила готовы к наплыву посетителей
Традиционное угощение в Масленичную неделю – блинчики. Средняя стоимость этого блюда в кафешках города составляет 40 рублей.
Данные были предоставлены четырьмя кафе Нижнего Тагила, специализирующихся на продажеэтого вида выпечки. По их информации, самый дешевый блин вам обойдетсяот 16 до 25 рублей, самый дорогой - от 55 до 90. При этом наестьсядосыта, в зависимости от аппетита, посетитель может одним – тремяблинами.
Конечно, с этим можно поспорить: кто-то скажет, что дома он съедает за один присест около десятка горячих «кругляшей». Но в кафе подают, как правило, блины большего диаметра, чем пекутся на домашних сковородах, кроме того, с сытными начинками. Причем каждое заведение общественного питания предлагает большое разнообразие начинок, начиная от бананов и заканчивая красной икрой.
Одним из самых богатых «блинных» рационов предлагают в кафе Нижнетагильского торгово-экономического техникума. Только рыбных начинок там готовят три: красная икра (блин с этой начинкой самый дорогой – около 90 рублей), форель и сельдь.
Помимо этого, посетителям предлагается отведать блинчики с мясными, сырными, овощными, творожными и фруктовыми начинками на любой вкус и кошелек. Мы ожидаем большого наплыва посетителей и готовы к нему. В Масленицу обычно поток клиентов вырастает вдвое рассказывает заведующая комбинатом общественного питания техникума Светлана Ефремова.
Другие блинные также ждут увеличения прибыли в эту неделю. Что и говорить, Масленица для них – горячая пора!
Для того, чтобы испечь вкусные блины, пирожки и другую выпечку, нужно купить качественные ингредиенты. Например, как вы выбираете хорошие зерно и муку? По внешнему виду, по запаху, по консистенции, и, конечно, по фирме-производителю. Не стоит гнаться за дешевизной и покупать продукты подозрительного вида.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru