Дорогой подарок для мужчины на все случаи жизни

Среди великого множества наций, только у русских так много праздничных дней. Россияне любят праздновать красочно, красиво, долго и торжественно. И сегодня мы постараемся помочь вам выбрать дорогой подарок для мужчины, а также дадим советы, что стоит дарить, а что нет.

Мы любим дарить подарки, мы - очень щедрая нация. Но, порой нелегко создать атмосферу и ощущение праздника – выбрать для дорогого вам человека подходящий подарок.

Выбор презентов приходится делать часто – это и новогодние, и рождественские праздники, дни рождения и День защитников Отечества - 23 февраля, профессиональные праздники, День Святого Валентина, годовщина знакомства или свадьбы. Вы, наверное, уже заметили, что праздник 8 марта «не в списке», ведь речь будет о подарках для мужчин.

Так что же можно мужчине подарить? Мужчина больше разбирается, что можно презентовать другому мужчине. Женщине же придется потрудиться хорошо, прежде чем она подберет подходящий дорогой подарок для мужчины.

Важно знать, кому предназначается сувенир. Для мужа, коллеги по работе, отцу, брату, дедушке, другу. Нужно заблаговременно подумать о подарке.

Чтоб ваши презенты всегда отличались своевременностью и оригинальностью, нужно завести маленький блокнот для записей полезной информации о вкусах и предпочтениях ваших друзей, родственников и знакомых, а также их датах рождения. К примеру, туда можно сделать запись, что Ваня Сидоров предпочитает пить коньяк двадцатилетней выдержки, а Виктор Васильевич собирает коллекцию из фигурок слонов.

В таких случаях и слоник, и коньяк будут очень хорошими и приятными вариантами не просто из-за того, что вещь понравится мужчине, а порадует тот факт, что вы знаете его предпочтения.

Такая книжка-напоминалка всегда вам придет на помощь при выборе подарков для самых близких и дорогих вам людей. Всегда внимательно относитесь к их высказываниям. Ведь наверняка ваш сын, муж, отец, дедушка, друг или брат уже не раз в разговоре употребляли свои желания. А если им подарят ту вещь, о которой мечтали очень давно, но в силу каких-то обстоятельств сами приобрести ее не могли, то такой подарок для них станет дорогим и запоминающимся.

Но, к сожалению, не всегда есть возможность выяснить, какой презент желанный для конкретного мужчины, ведь зачастую они и сами не могут понять, чего они хотят.

Михаил Васильев, 37 лет, риэлтор. На поставленный ему вопрос: «Какой подарок желаете принять на Ваш день рождения?» ответил: «Мне без разницы, каким он будет! Главное с автоматической коробкой передач и кожаными сиденьями!»

Автомобиль – самый желанный дорогой подарок для любого мужчины. Но не любой дарующий может позволить себе такой презент. А вот аксессуары для авто любому автомобилисту будет приятно получить, дарующему же, реально их приобрести. В данной области довольно широкий выбор: от автомобильных зарядников для телефонов до литых дисков.

Если мужчина курит, то ему наверняка будет приятно получить в специальной шкатулке дорогие сигары, оригинальную пепельницу или стильную зажигалку.

Любитель преферанса оценит презент в виде красивой колоды карт, нардист будет рад получить нарды ручной работы, отец большого семейства – набор отверток или электродрель. И если мужчина ни разу даже ими не воспользуется, он все равно будет рад, ведь, имея в руках или в кладовке инструменты, он будет чувствовать, что он Мастер с Большой буквы.

Все мужчины ценят практичные вещи. Шикарные наручные часы со швейцарским механизмом – это ли не стильный дорогой подарок для мужчины, который оценит любой представитель сильной половины человечества?

Если же вы надумали в подарок преподнести, к примеру, какой-то красивый аксессуар для домашнего интерьера, то нужно выбрать такой, чтобы он нес какие-то функциональные нагрузки. К таким аксессуарам можно отнести и картину-ключницу, и глобус-бар, и оригинальную подставку для журналов и газет.

Алексей Ратников, 32 года, водитель. «На мой тридцатилетний юбилей подруга мне подарила книжный шкаф. Сначала его оригинальность и масштаб меня обескуражили. Но, по прошествии двух месяцев, смотря на шкаф, понял, что очень хочу, чтоб подруга создала уют в моей пока еще холостяцкой квартире. Через год мы уже играли свадьбу».

А какие подарки лучше НЕ дарить мужчинам? Несколько слов скажем и об этом. Нижнее белье, носки, халаты, тапки, полотенца не рекомендуется дарить мужчине.

Только самым близким мужчинам можно подарить предмет одежды, заранее уточнив его размеры. Даже с такими аксессуарами, как галстук, ремень надо быть предельно внимательными и аккуратными, ведь цвет может быть не к лицу или не понравиться мужчине, и ваш презент обретет свое постоянное место в шкафу. Также не нужно дарить косметические и парфюмерные изделия друзьям, коллегам и приятелям.

Нумизмату не стоит дарить в его коллекцию новую монетку, если вы точно не уверены, что именно такой у него нет. В этом случае лучше даровать ему необычный альбом для хранения коллекции монет. Такие подарки будут также приятны коллекционерам марок, бабочек.

В последнее время очень популярным даром является сертификат на участок Марса или Луны. Может быть, в далеком будущем такое необычное капиталовложение будет оправданным, но подарок, же должен принести радость именно сегодня, поэтому не надо «доставать звезды с небес».

Намного лучше будет для дорогого вам мужчины получить в подарок домашний кинотеатр или аудиосистему. Необычным подарком для любимого окажется комплект постельного белья, на котором изображены вы спящая, если вы довольно часто находитесь в рабочих командировках, этот подарок будет всегда напоминать о вас.

Несколько дисков с фильмами для DVD-проигрывателя также послужат хорошим подарком для любого мужчины. Только в этом случае диски нужно приобрести лицензированные, а не пиратские копии.

И еще один момент. А как преподнести подарок мужчинам? Это очень важный момент. Оригинальность запомнится надолго. Мужчины любят неожиданные решения и сюрпризы.

Владимир Прохоров, 34 лет, доцент. "На пятом курсе университета моя близкая подруга сделала мне на день рождения оригинальный и незабываемый презент. Придя с занятий в общагу, открыл дверь комнаты, а оттуда как полетели воздушные шарики. Это шоу продолжилось еще несколько минут, пока мы не смогли пробраться в комнату и распахнуть окно.

Шары полетели теперь в окно, все однокурсники были шокированы происходящим. И когда последний шар отправился в небо, на столе я обнаружил DVD-ROM, о котором так давно мечтал. Тот день я не забуду никогда".

Естественно, начальнику в офисе не нужно устраивать таких шуточных представлений с хлопушками и шарами, каким бы он ни был рубахой-парнем. Потому что в офисе ему в течение дня придется принимать серьезных партнеров и клиентов, и несолидно будет решать серьезные вопросы в окружении ярких воздушных шариков.

Для близкого родного человека такое оригинальное красочное вручение будет кстати. К примеру, можно приготовить к основному подарку несколько маленьких подарочков-мелочей и написать записки с пожеланиями, в каждой указав место, где находится следующий мини-презент. Последний, конечно, это ваш главный приз.

Пока мужчина спит, ночью, нужно разложить подарки с записочками. Гарантировано, что такой праздник ваш мужчина будет помнить всю жизнь.