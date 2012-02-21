Испанцы подготовили к серии 820-сильный карбоновый суперкар

Масса модели достигает 1350 килограммов. Купе оснащено 8,3-литровым десятицилиндровым двигателем с механическим нагнетателем. Мощность мотора составляет 820 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент равен 960 Нм. Агрегат может работать в паре либо с механической трансмиссией, либо с семиступенчатой «секвенталкой» с возможностью смены передач подрулевыми лепестками. С нуля до «сотни» суперкар GTA Spano способен ускоряться за 2,9 секунды. Максимальная скорость — 350 километров в час. Помимо этого, суперкар получил регулируемые амортизаторы, шестипоршневые тормозные механизмы AP Racing с карбон-керамическими дисками, а также 19-дюймовые колесные диски на передней оси с покрышками Pirelli P Zero размерности 255/35 и 20-дюймовые диски на задней с шинами размерности 335/30. Как сообщалось ранее, всего планируется выпустить 99 экземпляров GTA Spano. Первые автомобили будут доставлены клиентам к концу текущего года.