Ледовая переправа не выдержала веса грузовика

Он крикнул об этом находившемуся с ним в кабине 20-летнему пассажиру, после чего выпрыгнул из грузовика. Автомобиль полностью ушел под лед, пассажир не смог самостоятельно из него выбраться и утонул. В ходе следственной проверки будет дана уголовно-правовая оценка законности действия указанной ледовой переправы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.