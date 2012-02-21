Ледовая переправа не выдержала веса грузовика
21 февраля 2012, 06:08ОбществоРОман БОТов
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Вчера, 20 февраля, в Красноярском крае грузовик провалился под лет при переправе через реку Ангара. Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону, инцидент произошел в районе деревни Сыромолотово Кежемского района, где 36-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Isuzu, осуществлял перевозку лома черных металлов. На ледовой переправе, не доезжая около 400 м до левого берега, водитель почувствовал, что автомашина стала проваливаться под лед.
Он крикнул об этом находившемуся с ним в кабине 20-летнему пассажиру, после чего выпрыгнул из грузовика. Автомобиль полностью ушел под лед, пассажир не смог самостоятельно из него выбраться и утонул. В ходе следственной проверки будет дана уголовно-правовая оценка законности действия указанной ледовой переправы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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