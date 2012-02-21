Мобильные подарки для настоящих мужчин!

Мужчина – воин

Такие мужчины всегда хотят быть в центре событий, они решительны и рвутся в бой! «Воины» полны энергии и живут полной жизнью! Отличным подарком на 23 Февраля для мужчины-воина станет практичный интернет-комплект «ДеWWWайс».Чтобы общаться или работать в Сети с помощью USB-модема от МОТИВа, не нужно быть «компьютерным гением» и разбираться в настройках Интернета: достаточно просто присоединить модем к компьютеру или ноутбуку, и установка произойдет автоматически! Также мужчина-воин оценит низкую стоимость интернет-трафика – от 50 копеек за мегабайт –итерриториальную доступность – с «ДеWWWайсом» выход в Глобальную сеть возможен везде, где есть связь МОТИВ. Приобрести комплект «ДеWWWайс» можно в любом Офисе продаж и обслуживания Компании.

Мужчина – праздник

Название этого типа говорит само за себя! Общительные и жизнерадостные «праздничные мужчины» не терпят скуки и обладают отличным чувством юмора. Мужчина – праздник будет рад сюрпризу, который заставит улыбнуться, не только его, но и многочисленных друзей и знакомых! С помощью услуги «АнтиПЫП» от МОТИВа вместо стандартных гудков установите на телефон своего защитника зажигательный саундтрек к популярному сериалу «Солдаты» и поднимите настроение всем, кто ему звонит. Просто отправьте SMS с текстом GFT пробел 1002730 пробел номер получателя (без восьмерки) на номер 1090. Стоимость подарка – 15 рублей. Миллион вопросов от приятно удивленных друзей станет лучшим сюрпризом на 23 Февраля для вашего мужчины – праздника!

Натура яркая, экспрессивная и неординарная! «Творцам» важен не столько сам подарок, сколько оригинальная подача. Мужчина – творец по достоинству оценит вашу выдумку и фантазию. С помощью камеры на телефоне сфотографируйте подарок с разных ракурсов и отправляйте своему защитнику в течение дня MMS-сообщения с интригующими комментариями.Ваш защитник получит море положительных эмоций от разгадывания такой головоломки! Чтобы такой подарок не влетел вам в копеечку, включайте «Пакеты услуг» от компании МОТИВ и отправляйте MMS по выгодным ценам.