На ЕВРАЗ НТМК сталеплавильщики России и Украины обсудили проблемы и перспективы отрасли

Среди них ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ ЗСМК, ММК, ЧМК, НЛМК, Северсталь, Азовсталь,Мариупольский металлургический комбинат и Енакиевский металлургическийзавод.

Участники обсудили проблемы и перспективы сталеплавильного производства,пути снижения издержек и увеличения стойкости конвертеров исталеразливочных ковшей и др. Большинство предложений были рекомендованык внедрению в производство.

Участники межзаводской школы посетили сталеплавильное производство ЕВРАЗНТМК, где познакомились с работой конвертерного отделения.

Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК является одним из самых современныхсталеплавильных производств в России. За последние годы на предприятиипровели полномасштабную реконструкцию всех четырех конвертеров и машиннепрерывного литья заготовок.