На ЕВРАЗ НТМК сталеплавильщики России и Украины обсудили проблемы и перспективы отрасли
На ЕВРАЗ НТМК завершила работу межзаводская школа по обмену опытом специалистов конвертерного производства. В ее заседаниях приняли участие более 30 представителей крупнейших предприятий черной металлургии России и Украины, сообщает департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа.
Среди них ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ ЗСМК, ММК, ЧМК, НЛМК, Северсталь, Азовсталь,Мариупольский металлургический комбинат и Енакиевский металлургическийзавод.
Участники обсудили проблемы и перспективы сталеплавильного производства,пути снижения издержек и увеличения стойкости конвертеров исталеразливочных ковшей и др. Большинство предложений были рекомендованык внедрению в производство.
Участники межзаводской школы посетили сталеплавильное производство ЕВРАЗНТМК, где познакомились с работой конвертерного отделения.
Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК является одним из самых современныхсталеплавильных производств в России. За последние годы на предприятиипровели полномасштабную реконструкцию всех четырех конвертеров и машиннепрерывного литья заготовок.
Межзаводская школа сталеплавильщиков работает уже более 10 лет. Врезультате обмена опытом реализованы десятки рекомендаций по улучшениюпроизводственного процесса.