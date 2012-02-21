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На ЕВРАЗ НТМК сталеплавильщики России и Украины обсудили проблемы и перспективы отрасли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На ЕВРАЗ НТМК сталеплавильщики России и Украины обсудили проблемы и перспективы отрасли

21 февраля 2012, 15:53ОбществоОльга
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