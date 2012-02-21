На Урал стали привозить больше экстремистской литературы
21 февраля 2012, 13:27ОбществоВалерия Лошкарева
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За последние три года 35 изданий были признаны экстремистскими.
В УрФО увеличилось количество ввозимой из-за границы экстремистской литературы, рассказал на сегодняшней пресс-конференции Уральский транспортный прокурор Павел Кукушкин. Однако он затруднился назвать точное количество ввезенной литературы.
За последние три года 35 изданий были признаны экстремистскими. В выявлении такого рода литературы есть определенные сложности - проблема перевода. Для привлечения переводчиков необходимы денежные средства, а их зачастую не хватает говорит Павел Кукушкин.
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