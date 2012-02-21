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Общественная организация-фантом распространяет газеты в Нижнем Тагиле (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественная организация-фантом распространяет газеты в Нижнем Тагиле (фото)

21 февраля 2012, 18:49ОбществоВалерия Лошкарева
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