Общественная организация-фантом распространяет газеты в Нижнем Тагиле (фото)

В преддверии выборов люди привыкли к тому, что все раздаточные материалы и плакаты имеют заказной характер и политический подтекст. При этом в газете не упоминаются какие-либо партии или кандидаты. Она повествует главным образом об экологии города, о возможном строительстве нового парка «Тагил» между поселком Северным и УХП, о лесопарковых зонах вокруг предприятий города. Примечательно, что в издании нет выходных данных, где содержались бы сведения о заказчике, изготовителе тиража и количестве экземпляров. Это кажется странным.

Еще более странным является то, что экологи Нижнего Тагила ничего не знают о появлении новой организации, главная цель которой – улучшение экологической обстановки города.

Если бы была зарегистрирована новая организация, то сведения о ней отражались бы в реестре юридических лиц, а также об этом бы знала Налоговая инспекция. Ни в первом, ни во втором источнике не зафиксированы данные о регистрации движения, -- рассуждает член организации «Экологии Тагил» Дарья Черпакова.Отметим, что «Экология Тагил» работает в городе в течение года и занимается вопросами утилизации отходов и общественным контролем потребителей.

При этом Дарья заметила, что в их кругах ходят слухи о политическом контексте газеты. По ее данным, неизвестные издатели, афишируя количество выбросов в атмосферу ведущих предприятий города, таких, как Евраз НТМК, УВЗ, Уралхимпласт, ВГОК, пытаются «слить» кандидатов в депутаты Городской думы, работающих в этих организациях.