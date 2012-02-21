Отправить за 60 секунд - платежи в Банке24.ру теперь просто летают!

Елена Неволина, начальник отдела расчетов и корреспондентских отношений Банка24.ру: «Платежи в Банке24.ру и раньше проводились в рекордно короткие сроки, а теперь они просто летают. Система «Сквозной платеж» позволила полностью автоматизировать весь процесс. В результате мы получили высокую скорость отправки денег, причем она не зависит от объема платежей – каким бы он ни был, Банк24.ру к этому готов!»