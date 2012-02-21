Отправить за 60 секунд - платежи в Банке24.ру теперь просто летают!
Банк24.ру отказался от всех посредников – благодаря новой системе «Сквозной платеж». Теперь все платежи после оплаты автоматически проводятся сразу по системе Банка России, уже без участия сотрудников банка. Сейчас на прохождение платежа уходит всего от 1 до 5 минут!
Елена Неволина, начальник отдела расчетов и корреспондентских отношений Банка24.ру: «Платежи в Банке24.ру и раньше проводились в рекордно короткие сроки, а теперь они просто летают. Система «Сквозной платеж» позволила полностью автоматизировать весь процесс. В результате мы получили высокую скорость отправки денег, причем она не зависит от объема платежей – каким бы он ни был, Банк24.ру к этому готов!»
Уже сегодня Банк24.ру, отмечают эксперты, по праву считается расчетным банком. Объемы платежей, которые отправляют клиенты через Банк24.ру, сравнимы с объемами крупнейших федеральных игроков рынка. Стоит отметить, что на скорость проведения платежей в Банке24.ру не влияет и время суток – все внутренние платежи обрабатываются круглосуточно! Кроме того, благодаря продленному операционному дню, все внешние платежи в Банке проводятся до 22:30, а зачисление денежных средств осуществляется до 24:00.