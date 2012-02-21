Peugeot опубликовал фотографии нового кроссовера 4008

В линейке двигателей новинки - два бензиновых и два дизельных агрегата. Бензиновый 1,6-литровый мотор мощностью 115 л.с. устанавливается в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией, а 2,0-литровый мощностью 150 л.с. может быть установлен с ней же или с вариатором. Дизельные 1,6-литровый мощностью 115 л.с. и 1,8-литровый мощностью 150 л.с. работают в паре с 6-ступенчатой МКПП. Менее мощный из бензиновых двигателей подразумевает передний привод, при выборе любого из оставшихся трех агрегатов покупатель сможет получить полный привод в качестве дополнительной опции. Автомобиль будет поставляться более чем в 50 стран мира, причем в России появится даже раньше, чем в Европе. Точных сроков в компании пока не называют, но на европейском рынке новинка выйдет в мае текущего года.