Прохоров предлагает перевести школы на круглосуточный режим работы

Школа должна быть местом, где воспитывают гражданское общество. Школане только должна быть местом, где учится ребенок, но это должно бытьместо, где внедряется наша культура. Должны развиваться библиотеки,спортивные залы, чтобы школа работала 24 часа, чтобы могли приходитьродители с детьми и вместе заниматься в кружках, заниматься спортомсказал Прохоров на пресс-конференции в Москве.

По его мнению, эта новая инфраструктура школы позволит сильно поднять уровень культуры.

Прохоров также выступил за отмену ЕГЭ, отметив при этом, что контрольный экзамен в школе все же должен сохраниться.