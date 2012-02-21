Салоны автомобилей проверили на токсичность

Как показали результаты исследования, более 60% новых автомобилей безопасны с точки зрения экологичности салона. Самым экологичным оказался салон Honda Civic, а меньше всего о качестве материалов в салоне заботятся Kia, Chrysler и - с худшим показателем - Mitsubishi. Десятка автомобилей с самыми безопасными салонами: 1.Honda Civic 2.Toyota Prius 3.Honda CR-Z 4.Nissan Cube 5.Acura RDX 6.Acura ZDX 7.Audi S5 8.Smart Coupe 9.Toyota Venza 10.Smart Passion Десятка худших автомобилей (от плохого к очень плохому по нисходящей): 1.Mini Cooper S.Clubman 2.VW EOS 3.Kia Sportage 4.Chevy Aveo 5.Hyundai Accent 6.Mazda CX-7 7.Nissan Versa 8.Kia Soul 9.Chrysler 200 SC 10.Mitsubishi Outlander