Салоны автомобилей проверили на токсичность
21 февраля 2012, 06:12ОбществоРОман БОТов
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Агентство по защите окружающей среды (EPA) в США опубликовало результаты исследования салонов новых автомобилей на экологичность. Как отмечают специалисты, долговременный контакт с выделяющимися из некоторых видов пластика летучими токсинами может причинить реальный вред здоровью, однако существующие экологические нормативы касаются исключительно объема выхлопа, в то время как качество материалов, из которых изготовлен салон, не проверяется. Между тем, доля пластмасс в автомобиле постоянно увеличивается: если в 1960 году в автомобиле было в среднем 10 кг пластика, то сейчас его количество достигает порядка 114 кг.
Как показали результаты исследования, более 60% новых автомобилей безопасны с точки зрения экологичности салона. Самым экологичным оказался салон Honda Civic, а меньше всего о качестве материалов в салоне заботятся Kia, Chrysler и - с худшим показателем - Mitsubishi. Десятка автомобилей с самыми безопасными салонами: 1.Honda Civic 2.Toyota Prius 3.Honda CR-Z 4.Nissan Cube 5.Acura RDX 6.Acura ZDX 7.Audi S5 8.Smart Coupe 9.Toyota Venza 10.Smart Passion Десятка худших автомобилей (от плохого к очень плохому по нисходящей): 1.Mini Cooper S.Clubman 2.VW EOS 3.Kia Sportage 4.Chevy Aveo 5.Hyundai Accent 6.Mazda CX-7 7.Nissan Versa 8.Kia Soul 9.Chrysler 200 SC 10.Mitsubishi Outlander
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