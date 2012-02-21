Так ли просто обратиться в арбитражный суд?

Основная компетенция арбитражных судов Российской Федерации - рассмотрение экономических споров между юридическими лицами и предпринимателями, а так же любые другие споры, связанные с экономической деятельностью. В число дел, которые рассматривает арбитраж, входят и споры юридических лиц с государственными органами и производство по несостоятельности и банкротству организаций и частных предпринимателей. Чаще всего с различными проблемами при обращении в суд сталкиваются субъекты малого и среднего бизнеса, не располагающие в своем штате опытными и квалифицированными корпоративными юристами, способными грамотно составить исковое заявление и эффективно осуществить защиту их прав в рамках данного вида судопроизводства. К юридическому сопровождению же такие фирмы прибегают крайне редко.

Чаще всего причиной возврата заявления отправителю являются: отсутствие подтверждения факта отправки иска ответчику или же игнорирование требований АПК об обязательном досудебном порядке урегулирования спора.

Помимо подачи иска в суд с приложением всех необходимых доказательств, истец должен позаботиться о направлении документов ответчику и другим лицам, участвующим в деле, а также представить соответствующие доказательства об отправке в суд. Игнорирование требований АПК РФ, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, влечет возврат документов заявителю.

Аналогичные последствия повлечет и несоблюдение досудебного порядка разрешения спора. Если истец перед подачей заявления в арбитраж не обратился к ответчику с претензией по поводу нарушения своих прав – дело хода не получит. Перед подачей иска необходимо направить контрагенту претензию с предложением исполнить все свои обязательства в установленный срок, а уже после истечения этого срока и неисполнения требования следует обращаться в судебные органы.

Такие ошибки нередко допускаются юристами, практиковавшими в судах общей юрисдикции – там достаточно составить исковое заявление, приложить копии заявлений и документов для ответчика и суд самостоятельно разошлет их сторонам. Соблюдение же досудебного порядка урегулирования спора в судах общей юрисдикции предусмотрено лишь для отдельных категорий дел.