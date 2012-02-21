Топ-менеджеры LiveJournal, Yandex и Mail приедут в Екатеринбург

Так, первого марта состоится конференция: «Топы Интернет-маркетинга.2012-2015: стратегии, решения, тренды». В мероприятии планируетсяучастие Ильи Перекопского (Вконтакте), Антона Савельева (LiveJournal),Алексея Авдея (Яндекс) и многих других специалистов в сфере интернетбизнеса.

В рамках недели интернета пройдут также мастер-классы от IT-специалистов, круглые столы и пресс-конференция.

Уральская неделя интернета пройдет в УрГЭУ-СИНХ при поддержкеМинистерства информационных технологий и связи Свердловской области.