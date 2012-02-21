Топ-менеджеры LiveJournal, Yandex и Mail приедут в Екатеринбург
21 февраля 2012, 10:10ОбществоОльга
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Топ-менеджеры LiveJournal, Yandex и Mail приедут в Екатеринбург в рамках «Уральской интернет недели», которая пройдет в уральской столице с 29 февраля по 3 марта, — сообщили АПИ организаторы мероприятия.
Так, первого марта состоится конференция: «Топы Интернет-маркетинга.2012-2015: стратегии, решения, тренды». В мероприятии планируетсяучастие Ильи Перекопского (Вконтакте), Антона Савельева (LiveJournal),Алексея Авдея (Яндекс) и многих других специалистов в сфере интернетбизнеса.
В рамках недели интернета пройдут также мастер-классы от IT-специалистов, круглые столы и пресс-конференция.
Уральская неделя интернета пройдет в УрГЭУ-СИНХ при поддержкеМинистерства информационных технологий и связи Свердловской области.
© По материалам интернет-СМИ
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