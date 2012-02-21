У свердловских водителей начнут проверять здоровье и настроение
Страшных аварий на трассах можно избежать. И позволит это новая система тестирования водителей перед выходом в рейс. Ее опробуют в Свердловской области. Теперь медики оценивают не только здоровье шоферов, но и их настроение.
Готов ли рулевой к рейсу, определяют всего за 10 минут. В основе этой диагностики – китайская медицина. Инструктору достаточно взглянуть на ладонь и найти 12 точек. Каждая отвечает за отдельный орган. В равновесии должно быть не только тело, но и дух. Точнее – эмоции.
Существующая система медицинского контроля дополнена контролем по психофизиологическим показателям рассказал руководитель программы Олег Половинкин.
Усталость или депрессия, говорят медики, чаще всего провоцируют аварии. Поэтому водителя в плохом настроении к работе не допускают. И тут же в письме с рекомендациями сообщают об этом руководству. Инструкторам достаточно одного звука, чтобы понять: шофер сегодня не в духе.
Показывает абсолютно верно. Обмануть его никак нельзя, он точно покажет говорит водитель Вячеслав Никитин.
Приборы точно покажут, и как улучшить настроение.
Адаптационный потенциал водителя – 56%. Горит желтый мигающий, значит, удовлетворительный уровень, ближе к низкому, восстановление можно продолжить на светотерапии объясняет инструктор учебно-тренировочного пункта Сергей Яворский.
Расслабиться можно не только, слушая музыку. Перед рейсом водителям предлагают еще и травяной чай. В Свердловской области система работает пока в тестовом режиме. Но уже весной создатели программы планируют открыть постоянный пункт контроля здоровья водителей. И начнут с самого аварийного направления в области – Екатеринбург-Нижний Тагил-Верхотурье.