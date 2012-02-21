У свердловских водителей начнут проверять здоровье и настроение

Готов ли рулевой к рейсу, определяют всего за 10 минут. В основе этой диагностики – китайская медицина. Инструктору достаточно взглянуть на ладонь и найти 12 точек. Каждая отвечает за отдельный орган. В равновесии должно быть не только тело, но и дух. Точнее – эмоции.

Существующая система медицинского контроля дополнена контролем по психофизиологическим показателям рассказал руководитель программы Олег Половинкин.

Усталость или депрессия, говорят медики, чаще всего провоцируют аварии. Поэтому водителя в плохом настроении к работе не допускают. И тут же в письме с рекомендациями сообщают об этом руководству. Инструкторам достаточно одного звука, чтобы понять: шофер сегодня не в духе.

Показывает абсолютно верно. Обмануть его никак нельзя, он точно покажет говорит водитель Вячеслав Никитин.

Приборы точно покажут, и как улучшить настроение.

Адаптационный потенциал водителя – 56%. Горит желтый мигающий, значит, удовлетворительный уровень, ближе к низкому, восстановление можно продолжить на светотерапии объясняет инструктор учебно-тренировочного пункта Сергей Яворский.