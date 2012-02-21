В 2016 году в Екатеринбурге может пройти еще один чемпионат мира

Напомним, инициативу проведения в Екатеринбурге чемпионата в июле 2011года поддержал губернатор Александр Мишарин в ходе встречи со студентамиматематико-механического факультета УрГУ, которые в финале командногостуденческого чемпионата мира по программированию взяли бронзу. Главарегиона отметил, что Екатеринбург имеет всю необходимая инфраструктурадля проведения столь масштабного мероприятия. Чемпионат, уверенгубернатор, станет дополнительным существенным стимулом для привлечения вэту специальность молодежи.

Как сообщили в правительствеСвердловской области, отраслевое региональное министерствоинформационных технологий и связи уже направило заявку руководителюмеждународной студенческой олимпиады по программированию профессоруПаучеру.

Стоит отметить, что команды УрГУ 9 раз выступали вфиналах чемпионатов мира, трижды (2001, 2010, 2011 гг.) награждалисьбронзовыми медалями чемпионатов мира. Команда университета будетпредставлена также и на чемпионате в Варшаве в мае 2012 года, на этотраз под флагом Уральского федерального университета.