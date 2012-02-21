Все на SKODA-масленицу!
21 февраля 2012, 16:50ОбществоАнастасия
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Все на веселую ŠKODA-масленицу! 20.02.2012 Уважаемые клиенты автоцентра Европа Авто Тагил! Приглашаем Вас на веселую ŠKODA-масленицу, которая состоится 25 февраля на...
Уважаемые клиенты автоцентра Европа Авто Тагил! Приглашаем Вас на веселую ŠKODA-масленицу, которая состоится 25 февраля на стадионе "Юпитер" в 12:00!Отметим ŠKODA-масленицу в древнерусском стиле с песнями, плясками, конкурсами, подарками, и конечно же блинами!Подробности вы можете уточнить по многоканальному телефону: (3435) 48 04 64 Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Красноармейской, 198 А! Ежедневно: с 9:00 до 21:00.
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