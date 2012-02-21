Выходные праздничные дни в феврале и марте 2012 года

23 февраля, в день защитника Отечества, россияне работать не будут. Запраздничным выходным днем последует трудовая пятница. Суббота ивоскресенье останутся выходными.

В марте россиян ждет трехдневных отдых: с четверга по субботу 8-10марта. Зато на следующей после праздников неделе будет 6 рабочих дней,начиная с воскресенья 11 марта.

Кстати, из-за праздников в марте пришлось перенести дату выборовпрезидента РФ. По закону, выборы назначаются на второе воскресеньемарта, в этом году это 11 марта. Но если «выборное» воскресеньеоказывается рабочим днем, дату голосования разрешается перенести нанеделю раньше, поэтому выборы пройдут 4 марта.