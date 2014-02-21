19 человек - за 9 дней акции «Должник» ГИБДД работала по всему Нижнему Тагилу
21 февраля 2014, 10:00ОбществоАлександра Логинова
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Событие это для тагильчан не новое, такие акции проводятся ГИБДД регулярно. Так, на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа комплексное профилактическое мероприятие «Должник» по повышению взыскаемости штрафов за совершенные административные правонарушения проходило с 11 по 19 февраля.
Как сообщают в госавтоинспекции, к должникам обычно применяют одну из трех мер наказания: увеличение неуплаченного штрафа вдвое, арест до 15 суток либо исправительные работы на срок до 50 часов.
За время данной акции были обнаружены 19 человек, которые не успели или забыли, в общем, по той или иной причине, но не оплатили свои штрафы.
© TagilCity.ru по материалам отделения пропаганды ОГИБДД
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