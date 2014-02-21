19 человек - за 9 дней акции «Должник» ГИБДД работала по всему Нижнему Тагилу

Как сообщают в госавтоинспекции, к должникам обычно применяют одну из трех мер наказания: увеличение неуплаченного штрафа вдвое, арест до 15 суток либо исправительные работы на срок до 50 часов.

За время данной акции были обнаружены 19 человек, которые не успели или забыли, в общем, по той или иной причине, но не оплатили свои штрафы.