Антон Нечуговских: приходилось плыть по две, а то и по три дистанции в день

Некоторые воспитанники ДЮСШОР «Спутник» завоевали сразу несколько медалей. Например, Кристина Медникова 200 метров комплексным плаванием преодолела быстрее других участниц первенства и показала результат 2.46,10, проплыв на 3 секунды быстрее свой одноклубницы Софьи Кушниковой, занявшей второе место, и на 16 секунд лучше Анастасии Андреевой, которая стала третьей. Дистанцию 100 метров вольным стилем Кристина осилила второй, в доли секунды ее обогнала подруга Екатерина Сащенко. Результаты девушек - 1.10,51 и 1.10,74 соответственно. Также Медникова Кристина стала золотым призером на дистанциях сто метров брассом, придя к финишу быстрее еще одной подруги из «Спутника» Ксении Седоусовой, и 800 метров, снова обогнав Софью Кушникову. Софья принесла клубу не только серебряные награды, на ее счету имеются и две золотые медали. Спортсменка заняла первое место на дистанции 100 метров на спине с результатом 1.19,92, а также первой преодолела дистанцию сто метров баттерфляем. Среди мужчин эту же дистанцию лучше других участников проплыли Дмитрий Лызлов и Александр Чикарев. Александр также поднялся на первую ступень пьедестала на дистанции 100 метров вольным стилем. В списке призеров и Юрченко Михаил, отличившийся на дистанции 100 метров брассом, спортсмен пришел к финишу вторым.

На счету Антона Нечуговских три бронзовые награды – 100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием,100 метров брассом, и одна золотая медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. По сумме многоборья Антон занял второе место, набрал 1350 очков.

В эстафете 4 по 50 метров вольным стилем парни ДЮСШОР «Спутник» показали самый лучший результат среди других команд – 2.00,46.

Антон Нечуговских:

- Эти соревнования сложились для меня удачно, трудности заключались в том, что приходилось плыть по две, а то и три дистанции в день, плюс эстафеты. Почти после каждого соревнования мне удалось побывать в числе призеров. Конечно, же, немалую роль сыграло то, что состязались мы в нашем бассейне, как говорится, свои стены помогают. После первого дня соревнований у меня очень сильно болели все мышцы, но одну из двух основных дистанций второго дня я смог проплыть просто прекрасно. Сказалась работа моего тренера. А вообще, я бы мог показать более хороший результат.

Александр Чикарев:

- Считаю, что «Веселый дельфин» в общем прошел не плохо. Моя основная цель была стометровка вольным стилем - и я её выполнил, конечно, не так как хотелось, но своим результатом все же доволен - 59.06, все-таки первое место. Второй день соревнований сложился менее удачно. Основную дистанцию 800 метров вольным стилем я проплыл, можно сказать, средне, но при этом улучшил свой результат.