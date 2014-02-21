Экстренное предупреждение: три дня в Нижнем Тагиле будет -35 градусов и даже ниже

Для защиты от холода первобытные люди делали одежду из шкур различных животных. Уже тогда, люди понимали, что шкуры сохраняют тепло и являются практичным и долговечным материалом, пригодным для суровых климатических условий. Со временем стало известно, что лучшие шкуры - это шкуры овец, именно они – отличные носители высококачественного меха и шкур. Существует огромное количество пород овец, однако, не все их шкуры одинаковы и однородны. Наиболее ценными считаются шкурки молодых ягнят, потому что их мех мягче и шелковистее, а шкурка эластичнее и легче. Особая структура волокон в шкуре придает ей необычную прочность и износоустойчивость. Поверхность меха сильно отличается в зависимости от плотности и толщины волосяного покрова. Модные женские дубленки из овчины шьются из различных типов шкур, выработок, огромного количества покрытий и выделки, всевозможных цветов и отделок.