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Экстренное предупреждение: три дня в Нижнем Тагиле будет -35 градусов и даже ниже
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экстренное предупреждение: три дня в Нижнем Тагиле будет -35 градусов и даже ниже

21 февраля 2014, 11:10Общество
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