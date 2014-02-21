Экстренное предупреждение: три дня в Нижнем Тагиле будет -35 градусов и даже ниже
Зима никак не хочет сдаваться. Чтобы проверить силу духа тагильчан накануне Дня защитника Отечества, погода решила в очередной раз напомнить, что такое мороз. Поэтому в связи с ожидаемыми морозами с 21 по 23 февраля в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение.
Традиционно, проводится комплекс мер, предупреждающих обморожения и опасные ситуации: ограничивается работа дошкольных и средних образовательных учреждений, а специалисты должны прекратить наружные работы.
Кроме того, на важных трассах будут предусмотрены пункты обогрева. Кстати, накануне работники ГИБДД уже успели спасти двух человек от замерзания в машине на пустынной дороге.
В такие морозы ожидаются перебои работы в транспорте (а мы помним, как встали тагильские трамваи в крещенские морозы), а также коммунальные аварии.
А пока нам остается теплее укутываться, чтобы не простыть, и ждать лета. Тем более, летом 2014 года нам обещают сильную жару.
Для защиты от холода первобытные люди делали одежду из шкур различных животных. Уже тогда, люди понимали, что шкуры сохраняют тепло и являются практичным и долговечным материалом, пригодным для суровых климатических условий. Со временем стало известно, что лучшие шкуры - это шкуры овец, именно они – отличные носители высококачественного меха и шкур. Существует огромное количество пород овец, однако, не все их шкуры одинаковы и однородны. Наиболее ценными считаются шкурки молодых ягнят, потому что их мех мягче и шелковистее, а шкурка эластичнее и легче. Особая структура волокон в шкуре придает ей необычную прочность и износоустойчивость. Поверхность меха сильно отличается в зависимости от плотности и толщины волосяного покрова. Модные женские дубленки из овчины шьются из различных типов шкур, выработок, огромного количества покрытий и выделки, всевозможных цветов и отделок.
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