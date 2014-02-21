Mazda HAZUMI станет новым поколением `двойки`
21 февраля 2014, 06:11ОбществоРОман БОТов
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На Женевском автосалоне компания Mazda представит концепт Hazumi, который впоследствии должен стать субкомпактным хэтчбеком Mazda2. Новинка продолжит стилистику новых Mazda3 и Mazda6 и технологии SkyActiv.
Название Hazumi можно интерпретировать как граница или импульс,- второе значение в большей степени должно подходить для маленького автомобильчика, если предположить, что под капотом у него будет горячий двигатель из семейства SkyActiv. Сейчас про двигатели для Hazumi ничего неизвестно.
Маздовцы обещают привезти в Женеву новый компактный дизельный двигатель SkyActiv объемом 1,5 литра. И вполне вероятно, что его будут устанавливать и на новую Mazda2.
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