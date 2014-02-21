Mazda HAZUMI станет новым поколением `двойки`

Название Hazumi можно интерпретировать как граница или импульс,- второе значение в большей степени должно подходить для маленького автомобильчика, если предположить, что под капотом у него будет горячий двигатель из семейства SkyActiv. Сейчас про двигатели для Hazumi ничего неизвестно.