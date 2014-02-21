Новым концептом Volvo оказался двухдверный универсал

Судя по фотографиям, новинка Volvo представляет собой двухдверный автомобиль с кузовом типа «Shooting Brake». Как сообщалось ранее, внешность прототипа разрабатывалась вице-президентом по дизайну компании Томасом Ингенлатом, который также создал концепты Concept Coupe и XC Coupe.

Volvo Concept Estate будет построен на модульном шасси SPA. Ожидается, что в моторном отсеке автомобиля разместится «четверка» семейства Drive-E, однако какая именно, пока не уточняется. На данный момент гамма включает в себя бензиновые агрегаты мощностью от 140 до 306 лошадиных сил, а также 120-230-сильные дизели.