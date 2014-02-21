«Попади на Касту!» - успевай выиграть билеты на концерт рэп-легенды в Нижнем Тагиле

Влади, Хамиль, Шым и Змей - участники группы - известны везде, их клипы собирают десятки миллионов просмотров только на YouTube. Именно «Каста» стала первой рэп-группой, получившей звание «Легенды MTV», а в 2013 году они были признаны Лучшим хип-хоп проектом по версии телеканала МУЗ-тв.

Специально к 23 февраля, TagilCity.ru разыгрывает 6 пригласительных на концерт. В понедельник, 24 февраля, станут известны три победителя, которые получат по два билета. Чтобы стать одним из них, нужно принять участие в фотоконкурсе «Попади на Касту!» и звать друзей голосовать за твое фото.

Не упусти возможность, и, как говорится, хватит ждать - действуй!