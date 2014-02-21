«Попади на Касту!» - успевай выиграть билеты на концерт рэп-легенды в Нижнем Тагиле
21 февраля 2014, 15:30Общество
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В апреле в Нижнем Тагиле в СОК Металлург-Форуме выступит легендарная группа «Каста», и у тагильчан есть реальная возможность выиграть билеты на это шоу.
Влади, Хамиль, Шым и Змей - участники группы - известны везде, их клипы собирают десятки миллионов просмотров только на YouTube. Именно «Каста» стала первой рэп-группой, получившей звание «Легенды MTV», а в 2013 году они были признаны Лучшим хип-хоп проектом по версии телеканала МУЗ-тв.
Специально к 23 февраля, TagilCity.ru разыгрывает 6 пригласительных на концерт. В понедельник, 24 февраля, станут известны три победителя, которые получат по два билета. Чтобы стать одним из них, нужно принять участие в фотоконкурсе «Попади на Касту!» и звать друзей голосовать за твое фото.
Не упусти возможность, и, как говорится, хватит ждать - действуй!
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