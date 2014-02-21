Тагильчан торжественно поздравили в преддверии Дня защитника Отечества

В торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий в «горячих точках», действующие военнослужащие, сотрудники отряда милиции особого назначения, активисты поискового объединения «Соболь», родные и близкие тех, кто отдал свою жизнь, исполняя воинский долг. Для них был дан праздничный концерт и проведена церемония награждения.

Пятерым тагильчанам вручены медали в память 25-летия окончания боевых действий в республике Афганистан. Еще 18 представителей ОМОНа и спецназа, ветеранов, тружеников тыла, бойцов поискового отряда за образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, активную работу по патриотическому воспитанию молодежи были награждены благодарственными письмами Главы города.

В течение 15 лет на данном мероприятии поисковики отряда «Соболь» вручают «фронтовые судьбы» тагильчанам, чьи родные считались пропавшими без вести на полях Великой Отечественной войны. Этот год не стал исключением. На торжестве семье Сергея Николаевича Егорова были переданы архивные сведения о судьбе фронтовика. Поисковикам удалось выяснить, что Егоров, считавшийся пропавшим без вести с августа 1941 года, начал войну на Калининском фронте. В марте 1942-го он стал политруком и был назначен военным комиссаром танковой роты 82-й танковой бригады 22-й Армии. В апреле 1942-го Сергей Егоров, выполняя боевую задачу по поддержке наступления полка, был ранен на поле боя у деревни Торопино Калининской области. 16 мая герой скончался от ран в одном из московских госпиталей.

Память тех, кто не вернулся домой с полей сражений, почтили минутой молчания.

Исполняющий полномочия Главы города, заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров обратился к собравшимся со словами благодарности за их ратный труд:

Для Тагила День защитника Отечества – это особый день, потому что Тагил всегда считался оборонным городом. В годы Великой Отечественной войны металл из Нижнего Тагила «работал» на всех фронтах. День защитника Отечества – день тех людей, которые в разные годы исполняли свой служебный долг, свой воинский долг в различных «горячих точках». Благодарю всех за службу на благо Родины и желаю мирного неба над головой.