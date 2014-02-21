Тагильчане, сегодня всемирный день экскурсовода!

Когда появилась эта профессия, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор, как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.

Еще в середине прошлого века экскурсоводом мог почувствовать себя любой образованный человек, знакомый с историей того или иного города. В этом качестве нередко работали филологи, учителя истории, а также студенты соответствующих факультетов. Однако в 70-х годах 20 века требования к профессионализму гидов повысились, и экскурсоводами стали называть только людей, прошедших специальную подготовку.

В настоящее время экскурсоводов готовят несколько вузов в стране, имеющие специализацию «Туризм». В роли гидов выступают образованные люди, нередко даже имеющие научную степень. Еще два непременных условия — знание основ психологии и правильная речь.

Как это ни странно, но традиции эксткурсоводов наиболее развиты именно в небольших городах - крупные туристические центры редко могут похвастаться знающими людьми. Поэтому на отдыхе в Турции можно в подробностях услышать историю мечети в небольшом городке, но достаточно трудно найти гида, который рассказал бы о всех достопримечательностях Стамбула. Именно поэтмоу туристические агентства организуют обзорные эксткурсии по определенным районам, каждую из которых ведет свой экскурсовод.