В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе обучают специалистов нового поколения

На Уралвагонзаводе подобный проект реализуется впервые за последние 20 лет. Новый цех будет укомплектован инновационным оборудованием и технологиями с применением самых современных методов управления производственными процессами. Генеральный подрядчик – отечественная фирма инженерного консалтинга «Солвер», специалисты которой занимаются не только поставкой оборудования для нового цеха, но и разработкой техпроцессов и подбором персонала. Стоит задача – подготовить качественный персонал для принципиально нового, высокоэффективного и высокорентабельного производства.

34 инженера обучатся по специальности технолог-программист. И уже сегодня занятия проходит первая группа - 9 человек. Это представители отделов главного технолога и главного электроника Уралвагонзавода. Обучение проводит фирма Siemens, уроки ведутся в Центре подготовки персонала предприятия. Требования к будущему персоналу нового цеха очень серьезные. Работники Уралвагонзавода до обучения прошли входной контроль и собеседование. Это позволило определить первоначальный уровень знаний, чтобы правильно выстроить образовательную программу. В двух последующих группах работники будут осваивать ту же программу. Однако в числе слушателей будут как заводчане, так и вновь принятые на работу технологи.

Обучение проходит по двум модулям программного продукта NX. Первый модуль – конструирование и моделирование сборки – CAD-модуль. Второй модуль – обработка. После пройденного курса специалисты будут готовы по имеющимся чертежам на производстве создавать виртуальные модели и затем разрабатывать управляющие программы для изготовления деталей. Уникальность оборудования заключается в следующем: технолог на компьютере, находясь в техбюро, разрабатывает модель технологии, затем она автоматически по локальной сети передается на станок, который в дальнейшем уже изготовит эту деталь.

Кроме работников Уралвагонзавода к обучению приступило 9 выпускников Нижнетагильского машиностроительного техникума (филиал УрФУ) – социального партнера УВЗ. Обучение заменит ребятам преддипломную практику. На диплом они придут уже в новый отстроенный цех. В качестве дипломных работ будут разрабатывать реальные технологические процессы для нового производства Уралвагонзавода. После защиты дипломов по этой тематике, выпускников примут в новое структурное подразделение УВЗ, куда они поступят с необходимым знаниями и ценным опытом.