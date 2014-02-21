В Нижнем Тагиле скончался бывший руководитель Театра Драмы Валерий Павлович Пашнин. Прощание в субботу

В больницу Валерия Павловича увезли из театра, с репетиции... С последней в его жизни репетиции... Это было в конце января. А 20 февраля остановилось его изболевшееся сердце...

Он возглавил тагильскую драму в 1990 году и руководил коллективом до 2010. Эти два десятилетия стали яркой и знаменательной страницей в истории культуры нашего города и нашей области. На его спектаклях «Хмель», «Парижский уик-энд», «Ромео и Джульетта», «Маленькие трагедии», «Пышка», «Dogs», «Гарольд и Мод», «Мамаша Кураж», «Сирано де Бержерак» выросло поколение нынешних поклонников театра. И сегодня полные залы аплодируют поставленным им спектаклям «Дикое счастье», «Лисистрата», «Ревизор», «Самоубийца», «Дорогая Памела», «Моя жена - лгунья», «Идiотъ», «Золушка», «По щучьему велению» и другим...

Валерий Павлович Пашнин

Двери его кабинета были всегда открыты, как и его душа... Он бывал и суров, и требователен, и сентиментален, и великодушен, и застенчив, и одинок…

Он был заядлым путешественником и объездил 15 стран мира. Он был эрудит и острослов, любил книги и музыку, даже играл на баяне и пел – в театральных капустниках…

Он любил ставить массовые сцены со свечами, факелами, бенгальскими огнями, с водой, снегом… Он любил слушать зал на спектаклях, любил аплодисменты…

Тяжело будет привыкать говорить о Валерии Павловиче в прошедшем времени… Горько и больно сознавать, что его уход из жизни – это финал эпохи Пашнина на тагильской сцене…

Коллектив Нижнетагильского драматического театра