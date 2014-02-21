В Нижнем Тагиле возобновил работу пункт бесплатного питания для детей из малообеспеченных семей
В феврале 2014 г. в Ленинском районе г. Нижний Тагил произошло событие, особенно важное для малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми: вновь начал работать пункт бесплатного питания.
С 2003 г. в столовой ООО «АВТЕП» по адресу: ул. Ермака, 39 ежедневно получали горячее питание и социально-педагогическую помощь десятки нуждающихся малышей, однако в 2012 г. данная муниципальная программа была прекращена.
Целый год специалисты ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района города Нижний Тагил» искали возможности возобновления данной социальной услуги, и вот, на помощь пришли предприниматели. Директор столовой, Теплова Ольга Ивановна, на собственные средства вновь начала кормить ребят. Сейчас столовую ежедневно посещает в среднем тринадцать человек.
Более того, для повышения эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, специалисты СРЦН на базе пункта питания реализуют проект «Социальная гостиная», суть которого заключается в организации досуга приходящих детей. Это очень важная и трудоемкая работа, очень не просто заинтересовать ребят, годами не посещающих кружки и секции, не имеющих увлечений. Вот и получается, что придя покушать, большинство ребят остается еще на пару часов, чтобы позаниматься арт-терапией со специалистами центра и волонтерами из студенческого педагогического пропагандистского отряда НТГСПА «Айгос».
Специалисты реабилитационного центра очень надеются, что и другие предприниматели Ленинского района также поймут, что чужих детей не бывает, и что невероятно трудно вырасти хорошим порядочным человеком, если в трудной жизненной ситуации тебе некому помочь.