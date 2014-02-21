В Нижнем Тагиле выступят звезды московской оперетты - постановка «Сильва» знаменитого Имре Кальмана

Нужно отметить, что впервые «Сильву» показали в Венском театре в 1915 году, после чего она в течение двух лет ежедневно собирала полные залы в Берлине, а после начала триумфальное шествие по всему миру. До сих пор эта оперетта считается шедевром, причем во многом благодаря интересному сюжету.

Итак, Сильва Вареску, звезда варьете, дает прощальный спектакль перед предстоящими гастролями в Америке. Ее ее возлюбленный Эдвин, молодой человек с богатой родословной, опаздывает на это событие. Когда же он появляется в варьете, то получает срочную телеграмму, в которой родители князя настаивают на разрыве отношений своего сына с певицей и немедленном возвращении домой.

Эдвин не отвечает родителям. Несмотря на это, князь договаривается о переводе сына в другой полк. Эдвин же решается и делает предложение Сильве. Обручение происходит прямо в варьете. Но сразу же после торжественной церемонии возлюбленным пришлось расстаться. А чуть позже Сильва узнает о помолвке любимого и другой девушки. Сердце Сильвы разбито, и ей предстоит собраться с силами, чтобы все же отправиться на гастроли по Америке.

Фото с сайта Московской оперетты

Всех тагильчан, кто заинтересовался опереттой, ждут на спектакль. Напомним, приобрести билеты можно в кассах ДК Окунева, телефоны для справок: 96-11-33 и 49-93-82, стоимость от 400 до 1200 рублей.