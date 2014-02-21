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В Нижнем Тагиле выступят звезды московской оперетты - постановка «Сильва» знаменитого Имре Кальмана
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле выступят звезды московской оперетты - постановка «Сильва» знаменитого Имре Кальмана

21 февраля 2014, 14:20Общество
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