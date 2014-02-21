Визовая поддержка теперь и в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле начинает работу «Уральский визовый центр». Теперь визовая поддержка становится доступнее для тагильчан и жителей области.
В Нижнем Тагиле начинает работу «Уральский визовый центр». Теперь визовая поддержка становится доступнее для тагильчан и жителей области.
Центр предлагает широкий спектр услуг от консультации до подачи документов в консульство. Для удобства посетителей в центре можно будет подготовить необходимые копии документов и сфотографироваться.
В последнее время самостоятельные путешествия пользуются огромной популярностью, но к сожалению, для россиян въезд во многие страны возможен только при наличии визы. Ранее для ее получения необходимо было планировать визит в Екатеринбург или даже в Москву, теперь это можно сделать и в Нижнем Тагиле. Виза оформляется более чем в 10 популярных для отдыха стран, и этот список будет постоянно пополняться.
Уральский визовый центр расположен по адресу Ленина 38а. Время работы с 9 до 18 часов.