Визовая поддержка теперь и в Нижнем Тагиле

В последнее время самостоятельные путешествия пользуются огромной популярностью, но к сожалению, для россиян въезд во многие страны возможен только при наличии визы. Ранее для ее получения необходимо было планировать визит в Екатеринбург или даже в Москву, теперь это можно сделать и в Нижнем Тагиле. Виза оформляется более чем в 10 популярных для отдыха стран, и этот список будет постоянно пополняться.