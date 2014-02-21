Юные тагильчане приняли участие в конкурсе рисунка «Полиция глазами детей» (ФОТО)

По инициативе общественного совета торжественное мероприятие начали с ознакомительной экскурсии. Ребятам показали работу дежурной части, куда поступает вся информация о совершенных правонарушениях и преступлениях. Продемонстрировали возможности системы «Безопасный город», которая в ближайшее время будет введена в действие в Нижнем Тагиле. В настоящее время большинство камер видеонаблюдения установлены в местах массового пребывания граждан, там, где проводятся праздничные и торжественные массовые мероприятия для своевременного предупреждения правонарушений и обеспечения безопасности тагильчан.

Сотрудники полиции познакомили гостей с работой сотрудников экспертно-криминалистического центра. Для ребят показательной была демонстрация изъятия следов с места преступления. Специалисты продемонстрировали, как с помощью специальных порошков и кистей обрабатываются поверхности, на которых оставлены отпечатки пальцев. Ребята смогли увидеть чемодан эксперт-криминалиста и познакомиться с его содержимым. Самые смелые из мальчишек прошли процедуру дактилоскопирования, получив на память листки с отпечатками своих рук.

Небольшую экскурсию завершили в актовом зале Межмуниципального управления. От имени начальника ММУ МВД России «Нижнетагильское» полковника Ибрагима Абдулкадырова его заместитель подполковник полиции Константин Мальцев поблагодарил детей, их родителей и преподавателей за активное участие. «Ваши рисунки были развешаны в фойе и на этажах управления. Приходя на работу, сотрудники полиции любовались детским творчеством и рабочий день начинался с улыбки».

Член общественного совета Александр Соловьев и подполковник Мальцев с большим удовольствие вручили победителям конкурса детского рисунка дипломы и памятные подарки. Прежде всего отметили самых юных участников, чьи рисунки вызвали очень теплые впечатления.

4-летняя Варя Шморгунова и 5-летний Артем Балтусов заслужили самых громких аплодисментов.

В возрастной категории от 6 до 10 лет лучшими были признаны работы 6-летних воспитанников детского сада № 196 Веры Самковой, Максима Устюжанина и Максима Новикова.

В категории детей от 10 до 14 лет отмечены работы Константина Пичугина, Эмилии Байтемировой, Екатерины Лузиной, Ильи Секисова и Романа Овчинникова. Роман признался, что своим участием в конкурсе хотел поддержать своего папу – оперативного дежурного отдела полиции № 16, который более 20 лет служит в органах внутренних дел.

Поощрили и детские коллективы, поддержавшие инициативу общественного совета и принявших наиболее активное участие в конкурсе.

Александр Владимирович отметил, что общественный совет одной из главнейших задач считает работу с детьми именно в духе уважения к полиции, а также профилактическую работу, чему уделяет большое внимание. Общественник выразил уверенность, что дети, побывавшие в управлении внутренних дел, познакомившиеся с работой полицейских, вряд ли будут способны на какое-то правонарушение.