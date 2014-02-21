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Юные тагильчане приняли участие в конкурсе рисунка «Полиция глазами детей» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные тагильчане приняли участие в конкурсе рисунка «Полиция глазами детей» (ФОТО)

21 февраля 2014, 10:45ОбществоАлександра Логинова
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