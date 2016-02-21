В Нижнем Тагиле прошло посвящение в кадеты (ФОТО)

Удостоверения кадетов вручали почетные гости мероприятия, среди них были Вячеслав Погудин и Ибрагим Абдулкадыров. Слова напутствия произнес и директор школы кадетов, ветеран милиции подполковник в запасе Алексей Казаринов.

Взрослые единодушно выразили надежду, что молодые кадеты смогут стать достойными мужчинами и будут помогать окружающим, защищать слабых и трудиться на благо Родины.

Ученик 5 класса Владимир Захаров принимал удостоверение из рук самого начальника местной полиции. Молодой человек признался, что для него пример для подражания - его отец подполковник в отставке Владимир Семенович, который ранее принимал участие в событиях в Афганистане. Юный кадет, по его словам, хочет стать танкистом.

Все ученика кадетской школы дали торжественную клятву: они будут строго соблюдать устав школы, помогая слабым и беззащитным. Уже сейчас ребята не только изучают науки, но и стремятся быть хорошими товарищами и достойными защитниками Отечества.