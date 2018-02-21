Бездействовавшему приставу из Екатеринбурга назначили 300 часов обязательных работ
21 февраля, 15:30Общество
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Судебный пристав-исполнитель из Екатеринбурга, выдав в 2016 году коммерческой организации разрешение на регистрацию 7 имущественных объектов, не проверил, есть ли у компании задолженность перед банком.
В результате халатных действий имущество, вместо списания в пользу банка, было распродано.
Долг у организации составлял несколько десятков миллионов рублей. Бывший судебный пристав-исполнитель приговорен к 300 часам обязательных работ, сообщает СУ РФ по Свердловской области.
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