Бездействовавшему приставу из Екатеринбурга назначили 300 часов обязательных работ

В результате халатных действий имущество , вместо списания в пользу банка, было распродано.

Долг у организации составлял несколько десятков миллионов рублей. Бывший судебный пристав-исполнитель приговорен к 300 часам обязательных работ, сообщает СУ РФ по Свердловской области.