Директор нижнетагильской школы № 7 скончался после продолжительной болезни

С 1997 года Игорь Павлович стал директором школы №7, a в 2013 году под его руководством школа заняла первое место среди образовательных учреждений Дзержинского района.

За время работы Игорь Васильев неоднократно награждался благодарственными письмами и грамотами от Министерства образования Свердловской области и Управления образования Нижнего Тагила, a также стал почетным работником общего образования РФ. В своей «семерке» педагог проработал более 20 лет.

Прощание с талантливым педагогом состоится 22 февраля в 12.30, в большом зале «Реквиема» на улице Челюскинцев, сообщают «Все новости».