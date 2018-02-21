Директор нижнетагильской школы № 7 скончался после продолжительной болезни
21 февраля, 10:30Общество
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Педагог скончался на 58-м году жизни, пройдя 17 курсов химиотерапии. У Васильева диагностировали онкологию, но он до последнего дня продолжал работать в школе.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 1997 года Игорь Павлович стал директором школы №7, a в 2013 году под его руководством школа заняла первое место среди образовательных учреждений Дзержинского района.
За время работы Игорь Васильев неоднократно награждался благодарственными письмами и грамотами от Министерства образования Свердловской области и Управления образования Нижнего Тагила, a также стал почетным работником общего образования РФ. В своей «семерке» педагог проработал более 20 лет.
Прощание с талантливым педагогом состоится 22 февраля в 12.30, в большом зале «Реквиема» на улице Челюскинцев, сообщают «Все новости».
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