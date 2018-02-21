Двойняшки из Нижнего Тагила стали Чемпионами Мира по арифметике (ФОТО)

Нижний Тагил на Чемпионате AMAKids World Cup 2018 в Москве представили трое детей: Оля и Игорь Коваленко, а также София Рякова. Брат и сестра Коваленко выступили с большим успехом, заняв 1 и 2 место в номинации младшей возрастной категории «Братья».

Всего в AMAKids World Cup 2018, который в этом году в России прошел впервые, участвовало 80 000 детей. Представители Книги рекордов России приехали зафиксировать рекордное количество участников.

Такие масштабные соревнования по ментальной арифметике проводились в России впервые. Оля и Игорь Коваленко, а также София Рякова вошли в полуфинал конкурса, который мы проводили в рамках Чемпионата AMAKids World Cup 2018 в Нижнем Тагиле. Ребята достойно представили наш город. Игорь стал Чемпионом мира по ментальной арифметике, а Оля заняла второе место рассказала TagilCity.ru руководитель центров AMAKids Ольга Савельева.

Маленькому Игорю удалось сложить 10 двухзначных чисел со скоростью 0,3 секунды. Ольга Савельева признается, что в успехе маленьких тагильчан не сомневался никто. Но то, что ребята дойдут до финала и оставят позади более ста человек из своей возрастной категории, по словам руководителя центра, до сих пор вызывает у неё массу эмоций.

Нашей радости нет предела! Попасть в финал и обойти более ста детей в младшей возрастной категории – это уже невероятный шаг. На чемпионате собрались самые лучшие. Когда мы узнали, что первое и второе место у нас, мы были все очень рады. Это невероятные ощущения. Выражаем огромную благодарность нашим деткам-победителям поделилась Ольга Савельева.

В Центре интеллектуального развития AMAKids Оля и Игорь Коваленко занимаются всего год. По словам Ольги Савельевой, секрет такого успеха – каждодневный труд ребёнка и повышенная заинтересованность его родителей.

Двойняшки Коваленко занимаются в нашем центре всего год – и уже добились огромного успеха. Такие рекорды достигаются только собственным трудом. Игорь и Оля постоянно трудятся и развиваются. Хочется также отметить вклад их родителей. Олег и Наталья Коваленко очень заинтересованы, чтобы их дети развивались, они всесторонне занимаются своими детьми отметила руководитель.

Ментальная арифметика - это методика развития умственных и творческих способностей у детей на основе системы устного счета.

Развитие скорости восприятия и переработки информации, по словам педагогов центра, позволяют детям легко и быстро справляться с поставленными задачами в учебе. В центре AMAKids ученики развивают концентрацию, улучшают память, учатся скорочтению и быстрому счету в уме.

Для тех, кто жалуется, что не успевает делать домашнее задание. Наши победители, Игорь и Ольга Коваленко, помимо ментальной арифметики занимаются еще и в тхэквондо, ходят в музыкальную школу, посещают ансамбль, где поют и пляшут, успевают учиться в первом классе поделилась Ольга Савельева.