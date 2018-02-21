«Гоп-стоп, мы подошли из-за угла»: екатеринбуржец задержан за порчу дорожного знака

15 февраля неработающий екатеринбуржец решил поднять настроение автовладельцам и испортил дорожный знак «Стоп» на улице Репина, самостоятельно установив на нем дополнительные таблички. Через 5 дней 30-летнего нарушителя задержали, он признал свою вину и сообщил, что решил художественно подойти к оформлению дорожного знака.