«Гоп-стоп, мы подошли из-за угла»: екатеринбуржец задержан за порчу дорожного знака
21 февраля, 12:30Общество
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Жителя Екатеринбурга, превратившего дорожный знак в строчку из песни Александра Розенбаума «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла», задержали сотрудники ГИБДД.
Сюжеты: Екатеринбург
15 февраля неработающий екатеринбуржец решил поднять настроение автовладельцам и испортил дорожный знак «Стоп» на улице Репина, самостоятельно установив на нем дополнительные таблички. Через 5 дней 30-летнего нарушителя задержали, он признал свою вину и сообщил, что решил художественно подойти к оформлению дорожного знака.
За порчу дорожного сооружения поклоннику творчества музыканта придется заплатить штраф по протоколу об административном правонарушении, сообщает «АиФ Урал».
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