Объект культурного наследия Екатеринбурга выставлен на торги (ФОТО)
21 февраля, 12:05Общество
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Свердловская область продает здание, которое является объектом культурного наследия.
Сюжеты: Екатеринбург
Здание усадьбы, расположенное по улице Р. Люксембург, выставлено на торги. Дом в два этажа был построен в 1906 году. На данный момент ему необходим ремонт. Купивший усадьбу будет обязан сохранить ее и отремонтировать.
Конкурс проведут 20 января. Стартовая цена здания площадью 500 кв. метров – 13,6 миллионов рублей, сообщает «Е.1.ru».
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