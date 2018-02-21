Сайт по продаже «липовых» дипломов заблокирован в Нижнем Тагиле
21 февраля, 06:05Общество
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Прокуратура Свердловской области заблокировала интернет-ресурс, на котором жители Нижнего Тагила могли купить поддельные документы об образовании.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сайт по продаже поддельных документов об образовании действовал на территории Нижнего Тагила.
Посетителям ресурса без регистрации или иной системы идентификации личности предлагались для заказа школьные аттестаты, дипломы, сертификаты владения русским языком и другие документы, необходимые иностранцам для получения гражданства.
На каждый тип документов предлагался подобный прайс-лист с примерными сроками изготовления. Незаконная деятельность интернет-ресурса была пресечена по требованию прокуратуры, сообщает «Новый город».
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