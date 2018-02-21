Сотрудница Ростехнадзора в Нижнем Тагиле обвиняется в получении 200 000 рублей взятки

Бывшая сотрудница нижнетагильского управления Ростехнадзора обвиняется в получении взятки в крупном размере. Сейчас материалы по делу отправлены в суд для рассмотрения.

По предварительным данным, в декабре 2017 года женщина проводила плановую проверку в одной из агрофирм. В ходе рейда были выявлены нарушения на «Красноуральской» и «Кировградской» площадках предприятия, из-за чего агрофирме грозили наказания вплоть до прекращения деятельности.

По версии следствия, тогда сотрудница Ростехнадзора предложила представителю агрофирмы не вписывать нарушения в акт выездной проверки взамен на взятку. 12 декабря обвиняемая получила от представителя предприятия 200 000 рублей. Женщине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, пишет интернет-газета «Znak».