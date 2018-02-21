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Сотрудница Ростехнадзора в Нижнем Тагиле обвиняется в получении 200 000 рублей взятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудница Ростехнадзора в Нижнем Тагиле обвиняется в получении 200 000 рублей взятки

21 февраля, 19:00Общество
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