Стань обладателем BMW вместе с СИТИЛИНК

Эти наименования отмечены специальным ярлыком «авто». После этого, до 12 марта 2018 года включительно, нужно зарегистрировать заказ в личном кабинете на сайте www.citilink.ru. Далее, 16 марта 2018 года, в личный кабинет участников приходят уникальные коды, по котором и будет разыгран автомобиль. Их количество присваивается в зависимости от количества и суммы совершенных покупок в указанный ранее период. Каждый чек на 5 000 рублей равен одному уникальному коду. Таким образом, можно легко повышать свои шансы в борьбе за главный приз. Кульминацией акции станет розыгрыш главного приза, который пройдет 18 марта 2018 года в одном из магазинов СИТИЛИНК в Москве. Победители определятся по принципу лото при помощи 7-значного числа. Ведущий будет доставать из лототрона шары, каждый из которых станет частью трех счастливых номеров. Прямая трансляция розыгрыша будет доступна на сайте www.citilink.ru. Стать участником акции может абсолютно каждый клиент СИТИЛИНК.