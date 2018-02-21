Стань обладателем BMW вместе с СИТИЛИНК
Федеральная сеть электроники и бытовой техники СИТИЛИНК в преддверии главного мужского праздника и самого долгожданного женского дня проводит специальную акцию, три победителя которой выиграют по автомобилю BMW 118i.
Для того, чтобы стать участником уникальной акции, нужно начать с главного - приобрести товар в СИТИЛИНК из указанного на сайте www.citilink.ru перечня в период с 12 февраля по 10 марта 2018 года включительно.
Эти наименования отмечены специальным ярлыком «авто». После этого, до 12 марта 2018 года включительно, нужно зарегистрировать заказ в личном кабинете на сайте www.citilink.ru. Далее, 16 марта 2018 года, в личный кабинет участников приходят уникальные коды, по котором и будет разыгран автомобиль. Их количество присваивается в зависимости от количества и суммы совершенных покупок в указанный ранее период. Каждый чек на 5 000 рублей равен одному уникальному коду. Таким образом, можно легко повышать свои шансы в борьбе за главный приз. Кульминацией акции станет розыгрыш главного приза, который пройдет 18 марта 2018 года в одном из магазинов СИТИЛИНК в Москве. Победители определятся по принципу лото при помощи 7-значного числа. Ведущий будет доставать из лототрона шары, каждый из которых станет частью трех счастливых номеров. Прямая трансляция розыгрыша будет доступна на сайте www.citilink.ru. Стать участником акции может абсолютно каждый клиент СИТИЛИНК.
Но это не все сюрпризы! Электронный дискаунтер СИТИЛИНК подготовил розыгрыш утешительных призов среди тех, кто сможет 18 марта лично посетить магазин терминальной торговли в большинстве городов, где представлена федеральная сеть. С подробным списком магазинов—участников можно ознакомиться в правилах акции на сайте.
Совершайте покупки в СИТИЛИНК и становитесь обладателем BMW!
Подробности участия и правила проведения розыгрыша на www.citilink.ru