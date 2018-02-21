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Жилой дом в центре Нижнего Тагила был «заминирован» в ночь с 19 на 20 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жилой дом в центре Нижнего Тагила был «заминирован» в ночь с 19 на 20 февраля

21 февраля, 17:55ОбществоЛев Истомин
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