Жилой дом в центре Нижнего Тагила был «заминирован» в ночь с 19 на 20 февраля
21 февраля, 17:55ОбществоЛев Истомин
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В ночь с 19 на 20 февраля в самом центре Нижнего Тагила были эвакуированы жильцы многоквартирного дома. Больше часа пришлось простоять на улице тагильчанам из-за анонимного звонка о минировании.Об этом в редакцию TagilCity.ru сообщила жительница дома.
Сюжеты: Нижний Тагил
Эвакуация началась около двух часов ночи, после чего люди пробыли на улице больше часа. В это время все жилые и нежилые помещения строения проверяли кинологи со служебной собакой.
В итоге взрывное устройство не обнаружили, и жителям дома №61 по улице Карла Маркса позволили вернуться в квартиры.
Дом был полностью оцеплен, улица около дома была перекрыта. Простояли на улице до трех часов ночи, пока кинолог с собакой не обошел весь дом сообщила жительница дома.
Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по данному инциденту. Подробности будут известны позже.
© Лев Истомин, TagilCity.ru
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