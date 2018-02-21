Жилой дом в центре Нижнего Тагила был «заминирован» в ночь с 19 на 20 февраля

Эвакуация началась около двух часов ночи, после чего люди пробыли на улице больше часа. В это время все жилые и нежилые помещения строения проверяли кинологи со служебной собакой.

В итоге взрывное устройство не обнаружили, и жителям дома №61 по улице Карла Маркса позволили вернуться в квартиры.

Дом был полностью оцеплен, улица около дома была перекрыта. Простояли на улице до трех часов ночи, пока кинолог с собакой не обошел весь дом сообщила жительница дома.

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по данному инциденту. Подробности будут известны позже.